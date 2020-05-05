В направлении Баку-Сумгайыт запускаются дополнительные поезда

В направлении Баку-Сумгайыт будут запущены дополнительные поезда.

Об этом было сказано на сегодняшнем заседании коллегии ЗАО "Азербайджанской железной дороги" (АЖД), которое прошло под председательством руководителя структуры Джавида Гурбанова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании были заслушаны отчеты о деятельности различных структур АЖД во время пандемии. Было отмечено, что согласно решению Кабинета министров, в связи со смягчением с 4 мая особого карантинного режима, в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт наблюдается плотность пассажиропотока. Учитывая растущий спрос населения, было принято решение о запуске дополнительных поездов по этой линии.

На встрече обсуждались важные вопросы, которые должны быть реализованы к концу года, и были определены конкретные меры.