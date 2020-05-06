https://news.day.az/society/1232041.html Количество поездов по Апшеронской кольцевой железной дороге увеличивается - ФОТО
Количество поездов по Апшеронской кольцевой железной дороге увеличивается - ФОТО
Потребность населения Азербайджана в поездах, курсирующих по Апшеронской кольцевой железной дороге, увеличилось в результате открытия с 4 мая некоторых рабочих мест в связи со смягчением карантинного режима.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", учитывая это, с завтрашнего дня количество поездов в этом направлении будет увеличено.
Ниже представлено новое расписание поездов:
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