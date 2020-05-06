Опубликован список лиц, получивших единовременные выплаты в Азербайджане

Еще 100 тыс.малообеспеченным гражданам в Азербайджане перечислены единовременные пособия в размере 190 манатов.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, таким образом, завершен процесс перечисления единовременных выплат, охвативший 600 тысяч лиц.

В течение мая средства будут перечислены на банковские карты граждан. Как в случае и с другими мерами социальной защиты и активной занятости, министерство руководствуется принципом прозрачности и социальной открытости в этой сфере.

Список 600 тыс.лиц, которым перечислены пособия, размещен на официальном сайте ведомства. (http://sosial.gov.az/FWsiyah%C4%B1s%C4%B1/Siyahi600.pdf)

В то же время на сайте размещены официальные документы (в отсканированной форме), фото-и видеоматериалы о программе самозанятости (https://mas.mlspp.gov.az/selfemployment/).