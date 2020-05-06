В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы 48 386 водителей

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 05.05.2020 до 00:00 06.05.2020 сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции задержаны 423 водителя, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Управления.

Они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

В целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечены к административной ответственности 48 386 участников движения.