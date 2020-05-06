В Азербайджане лица с негативным результатом теста на коронавирус будут получать SMS-уведомление

В Азербайджане лицам с негативным результатом теста на коронавирус отправляются оповещения посредством SMS, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Согласно сообщению, медучреждения, выделенные для лечения больных коронавирусом, автоматизированы Управлением информационных технологий и инноваций Агентства.

Всего в стране автоматизированы 120 пунктов по приему анализов и 19 лабораторий.

Они оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, приборами, считывающими баркоды, соответствующим программным обеспечением.

Пункты по приему анализов находятся в медучреждениях специального режима, выделенных для лечения больных коронавирусом, а также эту функцию выполняет скорая медицинская помощь.

Они обрабатывают результаты тестов, размещая их в единой информационной базе, в электронной форме информируют о результатах Оперативный штаб при Кабмине и другие надлежащие госструктуры.