Стало известно, от чего будет зависеть открытие бакинского метро

Вопрос открытия бакинского метро зависит от решения Кабинета министров Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, факторы влияющие на открытие метро, зависят от пассажиропотока в связи со смягчением карантинного режима в нашей стране.

"В зависимости от решения Кабинета министров будет известна дата открытия бакинского метро. Если ситуация в стране стабилизируется, число зараженных по отношению к вылечившимся уменьшится, то в таком случае возможно открытие метро", - сказал Бахтияр Алиев.

Напомним, что 31 марта в 22:00 движение поездов Бакинского метрополитена было приостановлено. Во избежание возможной плотности пассажиропотока, были пущены дополнительные автобусы М-серии, курсирующие без дополнительных остановок по станциям метро.