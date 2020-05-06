Ректор БВШН провел онлайн-встречу со студентами, обучающимися за рубежом в рамках Erasmus +

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами БВШН, обучающимися за рубежом в рамках программы обмена Erasmus +, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В онлайн-встрече приняли участие студенты Русенском университете имени Ангела Кънчева (Болгария), Университета Западной Аттики (Греция), Университета Алькала (Испания), а также директор Офиса Erasmus + и Международных Программ Наргиз Тарывердиева и сотрудник Офиса Erasmus + и Международных Программ Джамиля Аскерова.

Э. Гасымов поздравил студентов, продолжающих свое обучение, несмотря на сложную ситуацию в мире и в Европе в том числе. Он выразил уверенность, что студенты, прервавшие обучение из-за сложившейся ситуации, успешно завершат учебу в июне. Ректор отметил, что в рамках программы обмена Erasmus + 15 студентов Высшей Школы, обучающихся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов", продолжили свое обучение в Европе в весеннем семестре 2019-2020 учебного года.

Э. Гасымов подчеркнул, что в целях предотвращения любой возможной опасности, усиления контроля за здоровьем и безопасностью и своевременного осуществления необходимых мер Офис Erasmus + и Международных Программ устанавливает тесное сотрудничество с университетами, где обучаются студенты. Информация о потребностях студентов и их положении в стране временного проживания регулярно собирается и анализируется. Несмотря на это, ректор посоветовал студентам соблюдать правила личной гигиены, соблюдать режим карантина, действующий в стране их проживания, а также соблюдать режим здорового питания.

Студенты, в свою очередь, отметили, что они строго следуют правилам карантинного режима в странах, где они живут, активно участвуют в онлайн-классах, организуемых университетами, в которых они учатся, и усердно готовятся к экзаменам. В то же время они отметили, что чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем.

Отметим, что в настоящее время студенты 4-го курса факультета инженерии по автоматизации процессов БВШН Азер Алиев, Фидан Аббасзаде, Эмиль Нагизаде, Тарлан Ахадли проходят обучение в Русенском университете имени Ангела Кънчева. в Болгарии; их одногрупники Хамида Алиева, Кямран Альджанов, Тогрул Набили, Омар Мамедов проходят обучение в Университете Западной Аттики, в Греции; студенты 3-го курса вышеупомянутого факультета БВШН Муджган Гусейнли, Ягут Бадалова, Ягут Шакизаде, Махира Асадзаде, Айхан Хагвердиев, Шамс Алиева, Санан Гасанов походят обучение в Университете Алькала. В Испании.