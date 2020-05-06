Выявлены незаконные действия должностных лиц ОАО "Yelo Bank".

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры, информация о незаконных действиях должностных лиц ОАО "Yelo Bank" была изучена в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что директор 12-го филиала банка Шукюр Гасанов совместно с казначеем филиала Бабеком Ибрагимли, злоупотребив должностными полномочиями, с целью незаконного получения материальных средств для себя лично или для третьего лица с января 2017 года без согласия граждан осуществили незаконный обмен денежных средств, в том числе, без ведома 19 физических лиц провели операции на их имя и осуществили незаконные операции по покупке валюты на общую сумму 190 тыс. долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Оперативно-следственные мероприятия с целью полного и всестороннего расследования указанных незаконных деяний в рамках уголовного дела продолжаются.