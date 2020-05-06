Тамам Джафарова: Нужно быть максимально ответственными и соблюдать все рекомендации и решения Оперативного штаба

В последние дни в Азербайджане наблюдается тенденция к повторному росту случаев заражения коронавирусом. Это происходит вследствие несоблюдения мер социальной изоляции во время особого режима карантина, введенного в стране. Граждане должны серьезно соблюдать все требования и учитывать рекомендации в связи с карантином.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова.

Она отметила, что Азербайджанское государство с первых дней возникновения угрозы коронавируса предпринимает необходимые превентивные меры, под личным контролем главы государства реализуется антикризисная концепция. В сравнении с другими странами в Азербайджане гораздо меньше инфицированных и скончавшихся от коронавируса. Это является результатом оперативных мер, принятых и осуществленных под руководством главы государства для предотвращения угрозы распространения коронавируса.

При этом депутат выразила сожаление в связи с тем, что некоторые граждане делают неправильные выводы из текущей ситуации: "Частичное смягчение режима карантина на территории страны не означает, что можно расслабиться. Каждый должен соблюдать необходимые правила социального поведения, личную гигиену и медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимизировать контакты в общественных местах. Тем самым граждане защитят как свое здоровье, так и здоровье членов своей семьи, других людей, и окажут поддержку мерам, проводимым государством".

Джафарова призвала всех быть максимально ответственными и соблюдать все рекомендации и решения Оперативного штаба.