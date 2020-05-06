https://news.day.az/society/1232215.html Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на завтра - ФОТО
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на завтра - ФОТО
Обнародовано расписание школьных занятий на 7 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и официальной странице в Facebook министерства образования, на портале видеоуроков ведомства.
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