https://news.day.az/society/1232233.html Назначен новый пресс-секретарь парламента Азербайджана - ФОТО
Назначен новый пресс-секретарь парламента Азербайджана - ФОТО
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как передает Day.Az, распоряжением спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на эту должность назначен известный телеведущий Джейхун Али.
Сегодня в 14:00 он был представлен коллективу.
Отметим, что ранее распространилась информация о назначении пресс-секретарем парламента сотрудника АzTV Эльнара Мамедли.
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