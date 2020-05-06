Назначен новый пресс-секретарь парламента Азербайджана

Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az, распоряжением спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на эту должность назначен известный телеведущий Джейхун Али.

Сегодня в 14:00 он был представлен коллективу.

Отметим, что ранее распространилась информация о назначении пресс-секретарем парламента сотрудника АzTV Эльнара Мамедли.