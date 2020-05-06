В регионах Азербайджана стартуют онлайн-собеседования для заключения с учителями бессрочных контрактов

В регионах Азербайджана с седьмого мая стартуют поэтапные онлайн-интервью для заключения бессрочных контрактов с учителями, которые работают в общеобразовательных учреждениях на основе срочного контракта.

Как сообщили в министерстве образования, в "личные кабинеты" кандидатов уже направлена соответствующая информация о дате и времени проведения собеседования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С учетом обращений на "горячую линию" министерства в связи с созданием технических условий для участия в собеседованиях кандидатов из некоторых отдаленных регионов, местные органы образования примут соответствующие меры и обеспечат надлежащие условия. Ознакомившись с инструкцией, кандидаты до 00:00 седьмого мая должны подтвердить свое участие в собеседовании.

Отметим, что замминистра образования Махаббат Велиева накануне наблюдала за ходом онлайн-собеседований с учителями, которые работают в общеобразовательных учреждениях Баку на основе срочного контракта.

В них уже приняли участие порядка 250 кандидатов. В ходе процесс никаких технических проблем не возникло.