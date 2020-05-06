https://news.day.az/society/1232259.html В Азербайджане выявлено 67 случаев инфицирования коронавирусом, 28 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 67 случаев инфицирования коронавирусом, 28 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 67 случаев инфицирования коронавирусом, 28 вылечившихся, двое скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.
Скончались лица 1958 и 1969 годов рождения, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.
На сегодняшний день в стране выявлено 2 127 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 536, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 563 больных, из них состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период было проведено 169 790 тестов.
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