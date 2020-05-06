В Азербайджане будут организованы инклюзивные группы подготовки к школе

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об организации инклюзивных групп дошкольной подготовки в 2020-2021 учебном году в государственных средних общеобразовательных школах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно приказу, инклюзивные группы дошкольного образования будут организованы в пилотных учебных заведениях - средних школах № 138, 202 города Баку, школе-лицее № 220 и 252.

Управление образования города Баку согласно решению Бакинской городской психолого-медико-педагогической комиссии должно обеспечить отправку детей с ограниченными возможностями здоровья в группы дошкольного образования, а также оказание логопедических услуг группам дошкольного образования.