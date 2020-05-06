Ветерану ВОВ Эйвазу Эйвазову вручена медаль России

95-летнему азербайджанскому ветерану ВОВ Эйвазу Эйвазову вручена юбилейная медаль России "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

К сожалению, в связи режимом карантина не удалось в торжественной обстановке поздравить ветерана, который находится на юге Азербайджана - в Лянкаране, со знаменательным событием. Медаль была вручена Эйвазу Эйвазову представителями военного комиссариата и исполнительной власти

Эйваз Эйвазов родился в деревне Веравул Лянкяранского района. Интересно, хотя официально в паспорте указана дата 25 января 1925 года, ветеран утверждает, что на три года старше. В 1943 году был призван в армию, воевал в составе 402-й Азербайджанской стрелковой дивизии. Эта дивизия принимала участие в боях за Кавказ, держала оборону Грозного и Моздока, не допустив прорыва немецко-фашистских войск к бакинской нефти. В наступательной операции армия освободила ряд населенных пунктов Отрашниково, Старо-Бухирово, Ширкутовское, Хохлацкий, Смирновка, Поти-Онин, Сборный, Найденовский, город Моздок. В результате, в составе дивизии осталось до 4000 человек, то есть меньше половины штатного личного состава. По решению военного совета было решено использовать личный состав дивизии на пополнение 416-й стрелковой дивизии. Управление и штаб дивизии были направлены в Грозный для переформирования. С этого времени 402-я стрелковая дивизия находилась в резерве Закавказского фронта, фактически став учебной национальной азербайджанской дивизией.

В эти годы он познакомился с Зибой Дадашовой, одной из первых азербайджанских летчиц и парашютистов, выпускницы Бакинского аэроклуба. Они создали семью в 1950 году. Когда началась война она училась в авиационной школе Саранска вместе с такими героическими летчицами Азербайджана как Лейла Сеидмамедова и Зарифа Гасымова, а также Гусейнбала Алиев. Принимала участие в Битве за Кавказ, защищала небо Азербайджана, была в составе войск ПВО. Была отмечена медалями "За победу над Германией", "За оборону Кавказа" и др. Вырастили пятерых детей, двух дочерей и трех сыновей. У них десять внуков, 15 правнуков, и даже один - праправнук. К сожалению, в 2003 году Зибы Дадашовой не стало.