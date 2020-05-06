https://news.day.az/society/1232293.html Новшества в связи с водительскими удостоверениями - Вниманию водителей
Новшества в связи с водительскими удостоверениями - Вниманию водителей
Информацию о сроке действия водительского удостоверения в Азербайджане также можно получить, пройдя регистрацию на портале myGov.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на "Электронное правительство", после регистрации на портале myGov пользователям направляются уведомления о сроке действия водительского удостоверения в следующих временных отрезках:
- за 60 дней до истечения срока действия;
- за 30 дней до истечения срока действия;
- за 10 дней до истечения срока действия;
- по истечении срока действия удостоверения.
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