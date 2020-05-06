Заур Алиев: Люди не носят маски, и это приводит к увеличению случаев заражения коронавирусом

"В целом на сегодняшний день проведено до 170 тысячи тестов на коронавирус. Это неплохой по сравнению с другими странами показатель".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, с середины апреля наблюдается рост случаев заражения: "Эта тенденция наблюдается в последние дни и связана со смягчением требований карантинного режима. Вначале люди отдавали предпочтение средствам индивидуальной защиты. Сейчас мы видим, как они не пользуются масками в общественном транспорте, на улице, и это приводит к увеличению случаев инфицирования".