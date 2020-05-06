https://news.day.az/society/1232309.html Председатель Агентства: В связи с коронавирусом есть возможность брать 5000 образцов ежедневно
Председатель Агентства: В связи с коронавирусом есть возможность брать 5000 образцов ежедневно
"В результате объявления карантина в Азербайджане распространение инфекции коронавируса был взято под контроль. Это проблема не только Азербайджана, но и всего мира".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.
Он отметил, что в мире более 3,5 млн человек заразились этим вирусом: "Для выявления инфицирования есть пункты приема анализов. Они полностью автоматизированы. В первые дни мы могли взять 200-300 образцов. Сейчас есть возможность брать 5000 образцов".
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