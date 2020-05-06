Заур Алиев: Лечение одного пациента с коронавирусом в Азербайджане обходится в 150 манатов

"Лечение одного пациента с коронавирусом в Азербайджане обходится в 150 манатов".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"В зависимости от степени тяжести заболевания на одного больного коронавирусом расходуется от 80 до 150 манатов в день", - сказал он.

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