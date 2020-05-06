Обнародованы показатели инфицирования коронавирусом по регионам Азербайджана

Обнародованы процентные показатели инфицирования коронавирусом по Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, самый высокий процент инфицирования отмечен в Баку - 45,3%. В Гянджинско-Газахском регионе заражение составило 14,1%, в Лянкяране - 10%, в центральных районах - 9,5%, в Абшероне - 5,6%, в Губинско-Хачмазском регионе - 2%, в Шекинско-Загатальском регионе - 1,2%, в Нагорном Ширване - 1,2%, в Верхнем Карабахе - 0,9%, в Нахчыване - 0,2%.

Инфицирование коронавирусом среди приехавших в страну из-за границы составляет 10,1%.