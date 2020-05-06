https://news.day.az/society/1232317.html Сотрудники Дворца Гейдара Алиева приняли участие в акции по сдаче крови
Сотрудники Дворца Гейдара Алиева приняли участие в акции по сдаче крови
Сотрудники Дворца Гейдара Алиева, присоединившись к призыву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, приняли участие в акции по сдаче крови.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе дворца.
Акция проводится с целью поддержки детей, страдающих хроническими заболеваниями крови, в частности, талассемией, и для увеличения запасов банка крови. Сотрудники Дворца Гейдара Алиева добровольно сдали кровь в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.
Кровь была взята у доноров с соблюдением правил карантина и после предварительного обследования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре