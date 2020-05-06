https://news.day.az/society/1232321.html Лекарства для лечения коронавируса, используемые в мире, также применяются в Азербайджане
Лекарства для лечения коронавируса, используемые в мире, также применяются в Азербайджане
Лекарства для лечения коронавируса, используемые в мире, также применяются в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.
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