Лекарства для лечения коронавируса, используемые в мире, также применяются в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

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