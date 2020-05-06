Заур Алиев: В Гяндже возросло число случаев заражения из-за неправильного соблюдения карантина

"В последнее время увеличилось число случаев заражения коронавирусом. Это сигнализирует о том, что граждане должны более строго следовать рекомендациям".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он отметил, что в последнее время в Гяндже наблюдается рост числа случаев заражения вирусом: "Туда была командирована рабочая группа и проведено расследование. К сожалению, из-за неправильного соблюдения карантинного режима там возросло число случаев заражения. В южной и северной зонах граждане несколько раз в неделю пересекают границу. Мы изначально сообщали, что те, кто пересекают границу, обязательно помещаются на карантин и сдают тесты. Из-за поездок в Иран в южной зоне образовывались такие очаги. Также появляются одиночные очаги. Вчера такой очаг был обнаружен и в Сальяне. Мы стараемся выявлять такие очаги".