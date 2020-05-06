"Торговую" вновь перекроют?

Главное управление полиции города Баку МВД отреагировало на распространенную в социальных сетях информацию о повторном закрытии "Торговой" (улица Низами и Площадь фонтанов - ред.).

Как сообщили в пресс-службе Day.Az столичного управления полиции, в настоящее время полиция не применяет никаких ограничений на вход на улицу Низами:

"Информация о закрытии улицы не соответствует действительности".