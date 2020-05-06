https://news.day.az/society/1232329.html "Торговую" вновь перекроют? - Ответ МВД
"Торговую" вновь перекроют? - Ответ МВД
Главное управление полиции города Баку МВД отреагировало на распространенную в социальных сетях информацию о повторном закрытии "Торговой" (улица Низами и Площадь фонтанов - ред.).
Как сообщили в пресс-службе Day.Az столичного управления полиции, в настоящее время полиция не применяет никаких ограничений на вход на улицу Низами:
"Информация о закрытии улицы не соответствует действительности".
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