В бакинских автобусах началась установка прозрачных кабин

В целях борьбы с вирусом COVID-19 в системе общественного транспорта столицы продолжаются превентивные меры.

Об этом сообщили Day.Az в бакинском транспортном агентстве.

По данным источника, в автобусах началась установка прозрачных перегородок во избежание физических контактов водителя с пассажирами:

"Уже установлены подобные перегородки в 200 автобусах. Эти работы проводятся после возвращения автобусов в депо".

В БТА отметили, что 553 автобуса, привлеченные к пассажироперевозкам, уже оборудованы такими кабинами для водителей. Это в основном автобусы перевозчиков ООО BakuBus и Haliq Faiqoğlu.

Наряду с автобусами, в легковых автомобилях такси также ведутся работы по установке прозрачных перегородок. За минувший день завершена установка перегородок в 300 автомобилях такси".

"В рамках выполнения работ, вытекающих из методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции, также разрабатываются просветительские материалы, содержащие рекомендации по социальной дистанции и ношению масок. Эти материалы будут размещены в основном в автобусах и на остановках", - отметил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.