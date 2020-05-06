В Азербайджане проведены испытания системы СМС-оповещений в связи с тестами на коронавирус.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает Day.Az.

По его словам, система усовершенствована для устранения технических проблем.

Заур Алиев выразил уверенность в том, что система СМС-оповещений заработает в ближайшее время в полную силу.