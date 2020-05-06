Заур Алиев: Пандемия повлияла на внедрение ОМС в Азербайджане

К сожалению, пандемия коронавируса повлияла на внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Государственного агентства ОМС Заур Алиев, передает Day.Az.

По его словам, проект был запущен крайне успешно.

"Число обращений в больницы превышало тысячу. К сожалению, после того как встал вопрос коронавируса, мы были вынуждены направить все усилия на борьбу именно с ним. Продолжать борьбу с коронавирусом одновременно с внедрением системы ОМС было невозможно. Реализация проекта поэтапно в других регионах была отложена до января 2021 года", - подчеркнул Заур Алиев.