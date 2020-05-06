https://news.day.az/society/1232345.html В Азербайджане врачи, борющиеся с коронавирусом, могут быть застрахованы
В Азербайджане врачи, борющиеся с коронавирусом, могут быть застрахованы
В Азербайджане врачи, борющиеся с коронавирусом, могут быть застрахованы.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Day.Az.
По его словам, этот вопрос обсуждался, и предварительно на него дан положительный ответ.
Председатель правления Агентства добавил, что врачи, которые сегодня борются с коронавирусом, рискуют жизнью: "Этот вопрос может быть урегулирован посредством страхования от несчастного случая на работе. Думаю, в ближайшее время в этом направлении будут выдвинуты предложения".
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