В Азербайджане свыше 10 тысяч медработников получили надбавки к зарплате
В Азербайджане свыше 10 тысяч медработников получили надбавки к зарплате.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.
Председатель Агентства отметил, что некоторые медработники и руководители медучреждений понимают информацию о надбавках к зарплате неправильно.
"В марте 9483 медработника и 1043 работника, не относящихся к медицинской сфере, получили надбавки. Общий размер этих средств составляет свыше шести миллионов манатов. К нам все еще поступают списки. Надбавки получили свыше 10 тысяч медработников", - уточнил Заур Алиев.
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