Официальная статистика проникновения коронавируса в Азербайджан из-за рубежа

В 10 процентах случаев заражения в Азербайджане коронавирусом инфекция была завезена из-за рубежа.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Day.Az.

По его словам, все граждане, прибывающие в Азербайджан, помещаются на 14-дневный карантин. Им рекомендуется, чтобы после выписки из карантина они и дома соблюдали правила карантина.

"Данный процесс охватывает и граждан, прибывающих из России. Граждан с негативными результатами тестов на коронавирус отпускают домой", - сказал Заур Алиев.