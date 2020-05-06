https://news.day.az/society/1232363.html Официальная статистика проникновения коронавируса в Азербайджан из-за рубежа
Официальная статистика проникновения коронавируса в Азербайджан из-за рубежа
В 10 процентах случаев заражения в Азербайджане коронавирусом инфекция была завезена из-за рубежа.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Day.Az.
По его словам, все граждане, прибывающие в Азербайджан, помещаются на 14-дневный карантин. Им рекомендуется, чтобы после выписки из карантина они и дома соблюдали правила карантина.
"Данный процесс охватывает и граждан, прибывающих из России. Граждан с негативными результатами тестов на коронавирус отпускают домой", - сказал Заур Алиев.
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