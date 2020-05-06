Азербайджанские артисты участвуют в акции #ВспомниПобеду

В азербайджанском сегменте соцсетей проходит акция #ВспомниПобеду, организованная Российским информационно-культурным центром в Баку в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди участников акции - народные артисты Мабуд Магеррамов, Александра Никушина, заслуженные артисты Мелек Абасзаде, Рита Амирбекова, Наталья Балиева, Магсуд Мамедов, актеры Ярослав Трифонов, Егяна Гусейнли, Медина Муллаева, Мария Дубовицкая, Юрий Омельченко, Фарид Бахрамов, Фарида Нестеренко, певица Улькер Алиева и танцор Фарид Казаков.

Акция стартовала 5 апреля. Для того, чтобы стать участником акции "Вспомни Победу", необходимо записать и опубликовать на своей страничке в Facebook песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда и указать хэштег #ВспомниПобеду.