https://news.day.az/society/1232392.html Арестован экс-глава ИВ Имишлинского района - РЕШЕНИЕ СУДА
Арестован экс-глава ИВ Имишлинского района - РЕШЕНИЕ СУДА
Сегодня в Сабаильском районном суде состоялся процесс в связи с избранием меры пресечения в отношении экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как передает Day.Az, в ходе процесса было рассмотрено ходатайство следственного органа. Суд удовлетворил ходатайство, и в отношении Вильяма Гаджиева была избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.
Напомним, что соответствующим распоряжением главы государства Вильям Гаджиев был освобожден от должности главы ИВ Имишлинского района.
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