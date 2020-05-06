В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 309 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает в среду Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 6-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 169 790 тестов.