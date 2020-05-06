В Азербайджане сняты временные ограничения на импорт продуктов питания из некоторых стран

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) распространило информацию о временных ограничениях, применяемых в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию Азербайджана из других стран.

Как сообщили Trend в Агентстве, Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) распространила информацию об устранении особо опасных заболеваний среди животных в ряде стран мира, имевших место в прошлом.

"Согласно "Кодексу здоровья наземных животных МЭБ", после исчезновения болезней, по истечении срока ожидания, статус стран по здоровью животных был восстановлен. В связи с этим возникла необходимость пересмотра ограничений на импорт скота или продуктов животного происхождения из разных стран",-отметили в агентстве.

Согласно информации, с этой целью, учитывая официальные данные Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), было принято решение снять некоторые временные ограничения, связанные с защитой территории Республики от инфекционных болезней животных.

"В соответствии с решением, были сняты временные ограничения на импорт из административных территорий России, Татарстана, Чувашии, Болгарии, Ирана, Германии, Израиля, Чечни, Грузии, Казахстана и Германии живых животных и генетических материалов, введенные в связи с высокой патогенной заболеваемостью птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла, нодулярным дерматитом, ящуром, оспой и блутангом у мелкого рогатого скота",-отмечается в информации.

В то же время из Польши, Чешской Республики, Венгрии, Словакии, Германии, Румынии, Украины, Дании, Саудовской Аравии, Болгарии, Индии и Соединенных Штатах, где были зарегистрированы случаи патогенного птичьего гриппа разного уровня, разрешен ввоз живой птицы и продукции птицеводства в соответствии с применением принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" OIE.