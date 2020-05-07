https://news.day.az/society/1232471.html В Азербайджане оштрафованы более 49 тыс. водителей - за нарушение карантина
В Азербайджане оштрафованы более 49 тыс. водителей - за нарушение карантина
За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 06.05.2020 до 00:00 07.05.2020 сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции задержаны 615 водителей. Они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.
Как сообщили Day.Az в Управлении, в целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечен к административной ответственности 49001 участник движения.
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