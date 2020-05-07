СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте экс-главы ИВ Имишлинского района

СГБ распространила информацию в связи с арестом экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщили Day.Az в Службе государственной безопасности (СГБ), на основании собранных материалов были выявлены основания для подозрения в том, что глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев под предлогом оказания социальной помощи присвоил часть средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, а также давал поручения по выдаче некоторым гражданам поддельных справок для свободного передвижения в нарушение требований особого карантинного режима, злоупотребляя должностными полномочиями, получал в своем доме присвоенные денежные средства.

На основании решения суда от 5 мая 2020 года Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия по адресам проживания Вильяма Гаджиева. В ходе осмотра, проведенного по соответствующим адресам, были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также денежные средства в различных валютах, хранившиеся в специальных упаковках, иные документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе следствия были выявлены подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки раздавал квартиры лицам, стоящим в очереди за жильем, в построенном за счет государственного бюджета в городе Имишли многоквартирном жилом здании. Также поступила информация о том, что Гаджиев присваивал заработную плату, которая перечислялась на карты безработных и малообеспеченных лиц, привлеченных к общественным работам.

Также были выявлены обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы на территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.