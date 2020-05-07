https://news.day.az/society/1232550.html Спецслужбы показали, как изымали наворованные деньги экс-главы Имишли - ВИДЕО
Спецслужбы показали, как изымали наворованные деньги экс-главы Имишли - ВИДЕО
Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) опубликовала видео спецоперации, в ходе которой был задержан экс-глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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