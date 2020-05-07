Спецслужбы показали, как изымали наворованные деньги экс-главы Имишли

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) опубликовала видео спецоперации, в ходе которой был задержан экс-глава исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев.

Представляем вашему вниманию данные кадры: