В Азербайджане арестован еще один чиновник

В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Государственного фонда социальной защиты возбуждено уголовное дело, передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру и министерство труда и социальной защиты населения.

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