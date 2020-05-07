https://news.day.az/society/1232552.html В Азербайджане арестован еще один чиновник - Официально
В Азербайджане арестован еще один чиновник - Официально
В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Государственного фонда социальной защиты возбуждено уголовное дело, передает Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру и министерство труда и социальной защиты населения.
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