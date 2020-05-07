Центры Службы ASAN и ASAN Kommunal не будут работать 9 мая

В связи с Днем Победы 9 мая в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal будет нерабочим днем, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С 10 мая граждане смогут обращаться в Центры и воспользоваться соответствующими услугами, заняв предварительно очередь в онлайн-порядке посредством мобильного приложения ASAN xidmət, сайта www.asan.gov.az и call-center "108".

В центрах ASAN Kommunal воскресенье - нерабочий день.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 18 центров Службы ASAN. Из них 5 находятся в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире и Товузе.

Также в Баку функционируют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающих коммунальные услуги населению.