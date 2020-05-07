https://news.day.az/society/1232564.html Проливные дожди нанесли ущерб в Хачмазе - ФОТО
Проливные дожди нанесли ущерб в Хачмазе - ФОТО
Проливные дожди, начавшиеся со вчерашнего вечера, нанесли ущерб в Хачмазском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ряде мест на территории района подвалы, приусадебные участки домов затопило водой. По сообщению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Хачмазского района, в настоящее время привлечена техника для выкачивания воды со дворов.
В районном центре и некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением.
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