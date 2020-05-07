Проливные дожди нанесли ущерб в Хачмазе

Проливные дожди, начавшиеся со вчерашнего вечера, нанесли ущерб в Хачмазском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ряде мест на территории района подвалы, приусадебные участки домов затопило водой. По сообщению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Хачмазского района, в настоящее время привлечена техника для выкачивания воды со дворов.

В районном центре и некоторых населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением.