Сын Вильяма Гаджиева освобожден от занимаемой должности

Сын экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева Магомед Вильям оглу Гаджиев освобожден от занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Согласно приказу генпрокурора, Магомед Вильям оглу Гаджиев освобожден от должности прокурора Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

Факт подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отметим, что пятого мая в результате оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности в ИВ Имишлинского района был арестован Вильям Гаджиев.