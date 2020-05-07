В Азербайджане восстановлены на рабочих местах сотни человек

Госслужба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана восстановила на рабочих местах свыше 700 работников, трудовые договора которых были расторгнуты в период карантина, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Служба ежедневно контролирует подсистему "Уведомления трудовых договоров", и в рамках этих мер связывается с работодателями, которые внесли в систему информацию о расторжении трудовых договоров, уточняет причины расторжения, и в случае, если расторжение не соответствует законодательству, обеспечивается восстановление этих работников на работу.