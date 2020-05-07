https://news.day.az/society/1232681.html На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта - с завтрашнего дня
На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта - с завтрашнего дня
С завтрашнего вечера в Баку кратковременно будет ограничено движение автотранспортных средств на ул. Мехти Мехтизаде - от пересечения с ул. Юсифа Сафарова до пересечения с ул. 28 Мая, от пересечения с улицей 28 Мая с пересечением улиц Мехти Мехтизаде и Ковкеб Сафаралиевой, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Просьба к водителям - пользоваться альтернативным дорогами.
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