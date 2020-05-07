https://news.day.az/society/1232689.html В Азербайджане выявлено 77 случаев инфицирования коронавирусом, 15 человек вылечились
На сегодняшний день в стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.
В Азербайджане выявлено 77 случаев инфицирования коронавирусом, 15 человек вылечились
В Азербайджане выявлено 77 случаев инфицирования коронавирусом, 15 человек вылечились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министро.
На сегодняшний день в стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 625 больных, из них состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период было проведено 175 910 тестов.
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