В Азербайджане выявлено 77 случаев инфицирования коронавирусом, 15 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министро.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.



В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 625 больных, из них состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.



За прошедший период было проведено 175 910 тестов.