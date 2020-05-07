В этом году в Азербайджане не предусматривается оценивание учащихся

Проведение в Азербайджане какого-либо оценивания на конец 2019-2020 учебного года не предусмотрено

Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az.

По словам министра, для этого за основу будут взяты результаты за I полугодие. На их основании будут выведены итоговые оценки учащихся и они будут переведены в следующий класс