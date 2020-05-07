Стало известно, когда в Азербайджане будут проведены экзамены для выпускников школ

Для 11-классников в Азербайджане выпускные экзамены состоятся в июне.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

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