https://news.day.az/society/1232705.html Стало известно, когда в Азербайджане будут проведены экзамены для выпускников школ
Стало известно, когда в Азербайджане будут проведены экзамены для выпускников школ
Для 11-классников в Азербайджане выпускные экзамены состоятся в июне.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.
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