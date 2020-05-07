Малейка Аббасзаде: Вопросы выпускных экзаменов будут охватывать темы, пройденные до марта

Вопросы выпускных экзаменов в Азербайджане будут охватывать темы, пройденные до марта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

По ее словам, вопросы на темы, которые должны были быть пройдены после марта, не будут включены в программу итоговых выпускных экзаменов.