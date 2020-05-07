Малейка Аббасзаде: В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур

В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az.

Она отметила, что выпускные экзамены 11-х классов планируется провести в июне.

Новость обновляется