В этом году в Азербайджане в первые классы приняты свыше 120 тыс. учеников

Прием в первый класс в Азербайджане был осуществлен в полностью электронном порядке. В этом году в первые классы уже приняты свыше 120 тысяч учеников. Планируется рассмотрение электронных обращений от остальных детей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.

По его словам, для детей, которые желают учиться в русском секторе, необходимо провести собеседование.

"В систему поступили запросы от 9 621 ученика. С 20 марта будет начата их регистрация. В июне на основании желания родителей собеседования будут проведены либо в онлайн-режиме, либо посредством очной встречи", - отметил Джейхун Байрамов.