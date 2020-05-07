Обнародовано время летней сессии в вузах Азербайджана

Проведение летней сессии в высших учебных заведениях Азербайджана планируется в июне-июле.

Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, в этом году не планируется продлевать учебный год в вузах: "Экзамены по ряду специальностей будут проводиться в онлайн-формате. Если это невозможно, экзамены могут быть организованы традиционным способом".



Министр добавил, что студенты, которые не готовы к экзаменационной сессии в июне-июле, должны проинформировать об этом университеты. Для таких студентов будет организована отдельная экзаменационная сессия до учебного года.