Обнародовано время летней сессии в вузах Азербайджана
Проведение летней сессии в высших учебных заведениях Азербайджана планируется в июне-июле.
Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az.
По его словам, в этом году не планируется продлевать учебный год в вузах: "Экзамены по ряду специальностей будут проводиться в онлайн-формате. Если это невозможно, экзамены могут быть организованы традиционным способом".
Министр добавил, что студенты, которые не готовы к экзаменационной сессии в июне-июле, должны проинформировать об этом университеты. Для таких студентов будет организована отдельная экзаменационная сессия до учебного года.
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